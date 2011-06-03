Каталог фирм с редактированием данных из фронта

Сайт работает на Danneo CMS. Версия 0.5.3

На базе мода статей сделан каталог фирм. Нужно сделать возможность добавления и редактирования информации (текст, фото, видео в виде кода с видеосервисов) из фронта пользователями, для которых нужно также сделать возможность закрепления за ними индивидуальных страниц или разделов.

Бюджет я назвать не смогу, т.к. думаю, что это должен сделать исполнитель, подсчитав свои затраты на данный проект.

Сроки: Чем раньше - тем лучше. :)

Также, за отдельную плату, возможен вариант обновления CMS до последней версии 0.5.4