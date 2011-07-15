Нужен скрипт

Веб-программированиеЗавершен1 заявка242 просмотра
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Бот на форум phpbb, который заходит в определенные темы, может быть до 5 штук, ставит смайлик, через час удаляет смайлик и ставит новый, если есть чужой пост - то ставит смайлик после него, и так по кругу.

Бюджет и сроки предлагайте.

12 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
maverick_den
Ден 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
63 отзыва(-6)
13 лет назад
$20
1 день
Денис откликнулся на вакансию по созданию скрипта для форума, обговорили детали и стоимость, сроки. Была сделана 100%-ная предоплата. В процессе работы оказалось (уже ближе к указанному сроку), что необходим аккаунт этого форума, так как имелись объективные трудности с регистрацией нового. Сразу дать данные не удалось - пока "вылавливали" клиента, прошло несколько дней (с 5-го по 9-е июня). Сроки, естественно, были сдвинуты, так как задержка была с нашей стороны. Никаких претензий по этому поводу от Дениса не было. Затем, 9-го июня, данные были высланы, но ответа не дождались. Уже в начале июля удалось достучаться через сервис приватных сообщений до Дениса, который попросил снова прислать ему данные. После чего снова пропал. После добавления негативного отзыва появился и работу доделал. Скрипт рабочий. Недоразумения исчерпаны.
Несмотря на некоторые неурядицы в процессе заказчик очень адекватен. С оплатой проблем нет, рекомендую!
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