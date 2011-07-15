Нужен скрипт

Денис откликнулся на вакансию по созданию скрипта для форума, обговорили детали и стоимость, сроки. Была сделана 100%-ная предоплата. В процессе работы оказалось (уже ближе к указанному сроку), что необходим аккаунт этого форума, так как имелись объективные трудности с регистрацией нового. Сразу дать данные не удалось - пока "вылавливали" клиента, прошло несколько дней (с 5-го по 9-е июня). Сроки, естественно, были сдвинуты, так как задержка была с нашей стороны. Никаких претензий по этому поводу от Дениса не было. Затем, 9-го июня, данные были высланы, но ответа не дождались. Уже в начале июля удалось достучаться через сервис приватных сообщений до Дениса, который попросил снова прислать ему данные. После чего снова пропал. После добавления негативного отзыва появился и работу доделал. Скрипт рабочий. Недоразумения исчерпаны.