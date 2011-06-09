Надо создать конструктор баннера

Веб-программированиеЗавершен4 заявки149 просмотров
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Надо создать конструктор баннера, наподобие mvideo.ru (самый большой баннер с переключением). Функционал тотже.

Исходные данные для каждого кадра - флешка, иконка для переключателя кадров, текст, ссылка с баннера.

Конструктор должен легко позволять добавлять/удалять кадры из баннера и встраивать все кадры в общее оформление блока.

13 лет назад
akj82
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tonja
Гость 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-1)
13 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа в оговоренный срок.
Отличный заказчик. Точно поставленное задание. Оплата сразу же по завершению работы. Было очень приятно сотрудничать.