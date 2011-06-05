Нужно установить плагины или модули на Wordpress

$50
Веб-программированиеЗавершен10 заявок207 просмотров
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В сайт сделанный на Wordpress необходимо добавить:

- Форму опроса.

- Плагин или модуль для установки баннеров (управление показами, статистика).

- Счетчик Яндекс.Метрики

Срок 1-2 дня. Бюджет 50$. Оплата wmz

WordPress
13 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
195 отзывов(-1)
13 лет назад
$50
1 день
Понравился исполнитель. Все было сделано быстро и профессионально. По Wordpress теперь буду обращаться только к Артему.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. В общем все отлично. Спасибо.