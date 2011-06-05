Нужно установить плагины или модули на Wordpress

Требуется создать небольшой набор скриптов с минимальным дизайном регистрация (мыло, пароль, мобильник, кошель вмр/вмз/яд - на выбор и поле с этим кошельком) должно быть заполнено то или другое поле (тел/кошель) активация человека по мылу в личном кабинете отображается ...