Натянуть легкие шаблоны на цмс Zebrum

Нужен кликатель страниц в одноклассниках детали в асю 634029819
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цена за 1 шаблон = 70р, таких надо штук 50.
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