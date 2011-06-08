В модуль phpfox добавить картинку и хидер видео.

Еще аналоги: абц.ru, прайс.ру, товары майл. Сразу оговорюсь, что указанный проект НЕ предполагает разработку движка с нуля! Предполагается, что движок у Вас уже есть и успешно работает (т.к. эта тема здесь уже неоднократно обсуждалась). Нужно лишь ...