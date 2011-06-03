Доработка ролика на Flash (фотогалерея-листалка)

Требуется выполнить небольшую работу на сайте на платформе ShopScript. ТЗ при личной переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть флешка, которая отображает картинки в виде книги/журнала и дает возможность листать страницы.
Пути к картинкам прописываются в конгфиге (config.xml), который лежит в данном каталоге, что и флеш-ролик.
Задача: нужно сделать так, чтобы ролик принимал параметром url ссылку на конфигурационный файл (в пределах домена).
По структуре каталогов флешка будет лежать в каталоге
/media/swf/
а конфиги с картинками в разных каталогах:
/uploaded-files/configuration/somefile.xml
/media/files/another.xml
/.../some/path/.../someanothername.xml
Запускать ролик скажем так:
Пути указаны от корня домена.
Привязки к доменам не должно быть, к файловой структуре тоже.
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