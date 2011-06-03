Доработка ролика на Flash (фотогалерея-листалка)

Есть флешка, которая отображает картинки в виде книги/журнала и дает возможность листать страницы.

Пути к картинкам прописываются в конгфиге (config.xml), который лежит в данном каталоге, что и флеш-ролик.

Задача: нужно сделать так, чтобы ролик принимал параметром url ссылку на конфигурационный файл (в пределах домена).

По структуре каталогов флешка будет лежать в каталоге

/media/swf/

а конфиги с картинками в разных каталогах:

/uploaded-files/configuration/somefile.xml

/media/files/another.xml

/.../some/path/.../someanothername.xml

Запускать ролик скажем так:

Пути указаны от корня домена.

Привязки к доменам не должно быть, к файловой структуре тоже.