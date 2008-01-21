Разработка веб-сайтов, веб-приложений: php, mysql, ajax, xhtml, css, jquery

Опыт работы более 10 лет. Выполняем большие и сложные проекты.

Основное направление — разработка веб-приложений, интернет-магазинов и веб-сайтов «под ключ».

Интеграция платежных систем Webmoney Merchant, оплата кредитками в интернет-магазине. Взаимодействие с программными комплексами и биллинговыми системами.

Примеры веб-сайтов: http://tet.tv/, http://cardshop.com.ua/, http://brusfort.com.ua/, http://notix.ua, http://tigres.ua, http://tigres.com.ua/, http://keysar.com.ua, http://retromobile24.com и другие. Больше работ на сайте http://ideil.com.

—— Навыки в программировании ————————————————————————————————

Программируем на PHP, используем СУБД MySQL.

Работа с изображениями и документами

— Использование библиотек ImageMagick и GD.

— Умеем генерировать превью для документов разных типов: *.doc, *.wpd, *.odp, *.sxi, *.ppt, *.pptx, *.ods, *.sxc, *.xls, *.odt, *.sxw, *.rtf, *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.txt, *.html, *.xml и другие типы файлов. Таким образом, для любого загружаемого файла на сайт, можно генерировать изображение (скриншот) с первой (или любой другой) страницы файла. Решение кроссплатформенное работает как на Windows так и на Linux/Unix.

— Создание файлов в формате *.rtf, *.pdf.

Работа с видео

— Конвертирование и обработка видео практически из любых форматов: *.avi, *.mov, *.wmv, *.mp4, *.mpeg, *.flv. Выходящие форматы flv и mp4.

— Стримминг видео в форматах flv и mp4.

— Использование инструментов ffmpeg, mplayer, mp4box, flvtool.

Работа с почтой

— Взаимодействие с почтовым сервером по протоколах SMTP, POP3, IMAP.

— Получение почты, обработка писем, извлечение аттачментов, сохранение, пересылка.

Работа с библиотекой cURL

— Авторизация на сайте (Apache), вход в личный кабинет (кастомные логины CMS).

— Парсинг страниц, добавление информации через формы.

— Загрузка файлов через формы на сайте.

— Проверка результатов выполнения работы скриптом.

Работа с XML

— Генерация файлов.

— Обработка файлов очень больших размеров в т.ч.

— Использование библиотек SimpleXML, XMLReader и др.

Работа с Webmoney

— Обработка платежей через Webmoney Merchant

— Продажа электронных товаров на сайте с мгновенной доставкой после оплаты.

— Использование XML-интерфейсов: внедрение X19 согласно правил Webmoney от 15.04.2010, использование Х18 для проврки наличия платежа перед отправкой товара и др.

Платежные системы

— Внедрение мерчанта Робокассы

— Внедрение оплаты через LiqPay для Visa/Mastercard

JavaScript/Ajax

— jQuery + написание плагинов

— prototype

И еще...

— Работа с терминалами пополнения услуг мобильной связи, интернет-провайдеров и кабельного телевидения.

— Опыт использования memcached для кеширования SQL-запросов.

— Google API: maps, transalte, images, charts.

— Синхронизация каталога товаров на сайте с 1С (обновление цен, наличия товаров на складе, перенос заказов с сайта в 1С с автоматическим созданием необходимых сопроводительных документов).

— Загрузка, скачивание, изменение файлов по FTP.

— Большой опыт работы со Smarty, включая написание своих плагинов, модификаторов, блочных функций. Оптимизация и кеширование сайтов на Смарти.

— Качественная xHTML/CSS верстка.