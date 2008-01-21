Опыт работы более 10 лет. Выполняем большие и сложные проекты.
Основное направление — разработка веб-приложений, интернет-магазинов и веб-сайтов «под ключ».
Интеграция платежных систем Webmoney Merchant, оплата кредитками в интернет-магазине. Взаимодействие с программными комплексами и биллинговыми системами.
Примеры веб-сайтов: http://tet.tv/, http://cardshop.com.ua/, http://brusfort.com.ua/, http://notix.ua, http://tigres.ua, http://tigres.com.ua/, http://keysar.com.ua, http://retromobile24.com и другие. Больше работ на сайте http://ideil.com.
—— Навыки в программировании ————————————————————————————————
Программируем на PHP, используем СУБД MySQL.
Работа с изображениями и документами
— Использование библиотек ImageMagick и GD.
— Умеем генерировать превью для документов разных типов: *.doc, *.wpd, *.odp, *.sxi, *.ppt, *.pptx, *.ods, *.sxc, *.xls, *.odt, *.sxw, *.rtf, *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.txt, *.html, *.xml и другие типы файлов. Таким образом, для любого загружаемого файла на сайт, можно генерировать изображение (скриншот) с первой (или любой другой) страницы файла. Решение кроссплатформенное работает как на Windows так и на Linux/Unix.
— Создание файлов в формате *.rtf, *.pdf.
Работа с видео
— Конвертирование и обработка видео практически из любых форматов: *.avi, *.mov, *.wmv, *.mp4, *.mpeg, *.flv. Выходящие форматы flv и mp4.
— Стримминг видео в форматах flv и mp4.
— Использование инструментов ffmpeg, mplayer, mp4box, flvtool.
Работа с почтой
— Взаимодействие с почтовым сервером по протоколах SMTP, POP3, IMAP.
— Получение почты, обработка писем, извлечение аттачментов, сохранение, пересылка.
Работа с библиотекой cURL
— Авторизация на сайте (Apache), вход в личный кабинет (кастомные логины CMS).
— Парсинг страниц, добавление информации через формы.
— Загрузка файлов через формы на сайте.
— Проверка результатов выполнения работы скриптом.
Работа с XML
— Генерация файлов.
— Обработка файлов очень больших размеров в т.ч.
— Использование библиотек SimpleXML, XMLReader и др.
Работа с Webmoney
— Обработка платежей через Webmoney Merchant
— Продажа электронных товаров на сайте с мгновенной доставкой после оплаты.
— Использование XML-интерфейсов: внедрение X19 согласно правил Webmoney от 15.04.2010, использование Х18 для проврки наличия платежа перед отправкой товара и др.
Платежные системы
— Внедрение мерчанта Робокассы
— Внедрение оплаты через LiqPay для Visa/Mastercard
JavaScript/Ajax
— jQuery + написание плагинов
— prototype
И еще...
— Работа с терминалами пополнения услуг мобильной связи, интернет-провайдеров и кабельного телевидения.
— Опыт использования memcached для кеширования SQL-запросов.
— Google API: maps, transalte, images, charts.
— Синхронизация каталога товаров на сайте с 1С (обновление цен, наличия товаров на складе, перенос заказов с сайта в 1С с автоматическим созданием необходимых сопроводительных документов).
— Загрузка, скачивание, изменение файлов по FTP.
— Большой опыт работы со Smarty, включая написание своих плагинов, модификаторов, блочных функций. Оптимизация и кеширование сайтов на Смарти.
— Качественная xHTML/CSS верстка.
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