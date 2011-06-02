Написать 2 правила mod_rewrite

На сайте был сменен движек. Необходимо сделать 301 редирект по определенным правилам

Вот первый пример. Но он не всегда срабатывает.

RewriteRule (/brands/.*) blog/$1 [R]

Второе правило почему то, вообще не срабатывает

RewriteRule (/categories/brands/.*) blog/cats/$1 [R]