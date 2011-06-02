Задачи для программиста Webasyst на "вчера"

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Необходимо:

1) Перенести сайт на другой хостинг,

2) Убрать «дыры» в самом движке (ускорить роботу интернет-магазина, оптимизировать его работу и т.п.)

3) Сделать доработки. А именно, модернизировать корзину. Чтобы не грузилось отдельное окно, а падал товар как, например, в этом магазине www.i*g***r*o*m*i*r.*k*s.*u*a (т.е максимально легко и комфортно для пользователя).

4) интеграция магазина с 1С предприятие 8.1.

Последующий этап после вышеназванных 4-ех– разработать и «натянуть» оригинальный дизайн к сайту.

В идеале ищем 1-го человека для выполенения всех 4-ех этапов (!), но, как минимум, на первых три этапа точно. Т.е. хочется сотрудничать с одним хорошим специалистом, разбирающимся именно в Websyst.

Предлагайте свои расценки и тот объем, который вы можете выполнить из вышеперечисленного.

13 лет назад
fortuna_2010
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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