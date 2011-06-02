Задачи для программиста Webasyst на "вчера"

Необходимо создать Flash для шапки сайта masterheating.ru на 3 темы. 1 Монтаж и продажа кондиционеров 2 монтаж систем отопления, водаснабжения, канализации. 3 Электромонтаж любой сложности Тоесть должно быть 3 отдельных Flash для шапки сайта. размер должен быть 1270 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1) Перенести сайт на другой хостинг,
2) Убрать «дыры» в самом движке (ускорить роботу интернет-магазина, оптимизировать его работу и т.п.)
3) Сделать доработки. А именно, модернизировать корзину. Чтобы не грузилось отдельное окно, а падал товар как, например, в этом магазине www.i*g***r*o*m*i*r.*k*s.*u*a (т.е максимально легко и комфортно для пользователя).
4) интеграция магазина с 1С предприятие 8.1.
Последующий этап после вышеназванных 4-ех– разработать и «натянуть» оригинальный дизайн к сайту.
В идеале ищем 1-го человека для выполенения всех 4-ех этапов (!), но, как минимум, на первых три этапа точно. Т.е. хочется сотрудничать с одним хорошим специалистом, разбирающимся именно в Websyst.
Предлагайте свои расценки и тот объем, который вы можете выполнить из вышеперечисленного.
- Похожие заказы
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо доверстать шаблон, насадить на cms santafox ( http://n-standart.bsquit.ru )Завершен13 лет назад
Подключение мерчанта к сайту. Имеется вся техническая документация.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Что имеем: англоязычный сайт с движком LiveStreet Что нужно: доработать установленный на сайте плагин «Banneroid (баннерокрутилка)» (http://livestreetcms.com/addons/view/129/) Конкретнее: 1) Добавить геолокацию – чтобы администратор смог настроить показ баннеров только в определенной стране: a. Определение местонахождения пользователя по IP 2) Добавить дополнительные места под ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть готовая верстка страниц, нужно натянуть ее на движок интернет магазина CS-CartВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Требуется написать простейший скрипт. Задача: Имеется 2 списка A и B разной длинны, любой из них может быть длиннее другого. Оба состоят из совершенно любых случайных значений. Требуется найти все значения, которые есть в списке ...Завершен13 лет назад
- $100
Консалтинговая компания по недвижимости нуждается в боте, который бы автоматически размещал объявления на таких известных досках объявлений, как slando и olx. Варианты, где два бота (под каждый сайт отдельно), приемлемы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходима незначительная доработка скриптов на сайте (jCarousel). Описание работы в прилагаемом файле. Обращаться на почту [email protected] с указанием Skype и стоимости работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Изменить структуру вывода категорий на главной странице. Привести к аналогичному виду: _http://www.gidronik.ru (центральный регион)Завершен13 лет назад
В админ панель необходимо установить более новую версию TINYMCE. Такую как здесь tinymce.moxiecode.com/try... Но снизу должна быть кнопка Loading/initalization чтобы при желании нажать на нее и редактор бы пропал. В редакторе должны присутвовать все кнопки как ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад