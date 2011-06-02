Обновить tiny MCE

В админ панель необходимо установить более новую версию TINYMCE. Такую как здесь tinymce.moxiecode.com/try...

Но снизу должна быть кнопка

Loading/initalization чтобы при желании нажать на нее и редактор бы пропал.

В редакторе должны присутвовать все кнопки как на картинке в приложении.