Обновить tiny MCE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
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В админ панель необходимо установить более новую версию TINYMCE. Такую как здесь tinymce.moxiecode.com/try...

Но снизу должна быть кнопка

Loading/initalization чтобы при желании нажать на нее и редактор бы пропал.

В редакторе должны присутвовать все кнопки как на картинке в приложении.

13 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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