Переделать оформление в один шаг

Имеется заготовка инет магазина ( то есть в разработке). Joomla Virtuemart

Требуется сделать, чтобы оформление заказа после кнопки ОФОРМИТЬ- можно проделать на одной странице.

То есть, нажали кнопку ОФОРМИТЬ в корзине, перешли на следующую страничку где:

1. вводим данные покупателя ( ФИО емайл адрес и другие)- список полей из админ меню.

2. ниже: выбираем способы доставки

3. еще ниже: выбираем способы оплаты

4. автоматически появляется итоговая сумма. и включается кнопка купить! Нажатие- СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ - отправлено письмо на ваш адрес , и возврат на главную страницу.