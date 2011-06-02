Требуется парсер

http://www.dhc.co.jp/main/main.jsp - брать данные товара и картинки от сюда и выводить их на сайте партнера на русском языке все должно быть примерно так же как и на сайте донаре.

Как это реализовать я без понятия, с парсерами не сталкивался, но наверное в БД запихивать, чтобы уже двиг из БД вытаскивал что нужно.

пишите сроки и стоимость