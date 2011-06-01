Установка модов на Opencart

Нужен парсер названий с сайта softodrom.ru. Выбор категорий обзятелен. Полученный результат сохранять в .txt
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно периодически вносить изменения в php код
сайта на движке Opencart.
Программист должен быть знаком с php и движком opencart
Готовлю периодические ТЗ, согласуем цену –
и Вы его выполняете.
Сложность задач разная.
Первое ТЗ на установку модов в приложении.
Цена указана за установку 12 модов -
как очень простых, так и посложнее.
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