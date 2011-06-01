Установка модов на Opencart

$65
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Нужно периодически вносить изменения в php код

сайта на движке Opencart.

Программист должен быть знаком с php и движком opencart

Готовлю периодические ТЗ, согласуем цену –

и Вы его выполняете.

Сложность задач разная.

Первое ТЗ на установку модов в приложении.

Цена указана за установку 12 модов -

как очень простых, так и посложнее.

OpenCart
13 лет назад
svetomir1991
Алексей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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