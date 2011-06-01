Перенести сайт на другой хостинг

Требуется разработка сайта на shop script или joomla+виртумарт с парсером. Макет и тз исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин у таймвеба хостится, нужно этот магазин перенести на другой аккаунт таймвеба и на другой домен.
CMS - vamshop (модификация oscommerce)
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