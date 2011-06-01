Исправить (или разработать новую) систему поиска

На сайте (CMS - 1C Bitrix) есть система поиска, которая работает совершенно некорректно. Необходимо ее исправить или повесить новую систему поиска - более совершенную.

Есть еще ряд задач для исправления (если эта будет удачной - под вас создадим еще задачи для выполнения)

Пишите в личку или по ICQ - 414723544