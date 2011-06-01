Написать location и скрипт whitelist на bash

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Добрый день !
Задача следующая:
Необходимо написать правильный location для nginx при обращении к котрому из параметра будет браться ip и заноситься bash скриптом в белый список iptables.
Пример строки обращения к nginx
/ipwhite -$ip
С уважением, Владимир
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