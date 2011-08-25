Разработка сайта на joomla+виртумарт

Нужно написать модуль. Модуль похожий на "Переходы", можно даже сказать они будут взаимосвязанны с тем модом который вы будете писать. Оставляйте заявки/icq Нужен человек с опытом, посмотрел тз - сделал, а не просто "я попробую!", чтобы не тратить ...
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Требуется разработка сайта на shop script или joomla+виртумарт с парсером. Макет и тз исполнителю.
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