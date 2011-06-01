Разработка модуля DLE

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Нужно написать модуль.

Модуль похожий на "Переходы", можно даже сказать они будут взаимосвязанны с тем модом который вы будете писать.

Оставляйте заявки/icq

Нужен человек с опытом, посмотрел тз - сделал, а не просто "я попробую!", чтобы не тратить не ваше, не моё время.

13 лет назад
solovjov
Сергей 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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