Разработка модуля DLE

Нужно написать модуль.

Модуль похожий на "Переходы", можно даже сказать они будут взаимосвязанны с тем модом который вы будете писать.

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Нужен человек с опытом, посмотрел тз - сделал, а не просто "я попробую!", чтобы не тратить не ваше, не моё время.