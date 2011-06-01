Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: Сайт лежал на движке DLE 8.3, но после перехода на DLE 9.2 появилась проблемка: Регистрация на сайте не проходит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен НЕ ОБЫЧНЫЙ интернет магазин: установка и настройка, с или без вёрстки.
Общая идея: интернет магазин постоянных распродаж аналог woot.com
Один день - один товар.
Особенность магазина вкратце:
1) в 00:00 в продаже появляется товар по нереально низкой цене, его можно зарезервировать,
2) время на резервирование товара ограничено (нужен часы обратного отсчёта) типа как на http://kingcoupon.ru/ (по смыслу сайт тоже похож)
3) количество товара ограничено
4) есть минимальные количество товара которое должно быть зарезервировано чтобы все смогли его оплатить и купить позже,
5) если по окончании времени, кол-во зарезервированного товара больше минимального значения, то всем кто зарезервировал товар высылается сообщение и они могу оплатить товар, заказать доставку или забрать товар в офисе
Подробнее : http://retail.bl.by/articles/130009.php
Таким образом НУЖНА СХЕМА: регистрация -> резерв товара -> звонок покупателю зарезервировавшему товар для проверки "серьёзности его намерений" -> подтверждение наличия товара на складе -> письмо пользователю с "разрешением" оплаты и доставки.
На первой стадии будет только самовывоз и доставка курьером с оплатой при доставке. Далее - добавление всевозможной удалённой оплаты.
ПЛЮС часы обратного отсчёта + рассылки + комментарии товара сразу с начала его "выхода на акцию".
Возможное CMS: ShpCMS, OpenCart, PrestaShop или предложенная Вами.
Для PrestaShop даже вроде есть такое готовый модуль: http://addons.prestashop.com/ru/pricing-promotion/2375-flash-sale-doorbuster.html
ПРОШУ написать примерную стоимость и сроки и предлагаемую CMS.
Дальнейшие уточнения - при общении: есть и Skype и телефон :)
ИЩУ постоянного сотрудничества с программистами по работе с интернет-магазинами от создания до поддержки.
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