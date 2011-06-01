Нужен НЕ ОБЫЧНЫЙ интернет магазин: установка и настройка, с или без вёрстки.

Общая идея: интернет магазин постоянных распродаж аналог woot.com

Один день - один товар.

Особенность магазина вкратце:

1) в 00:00 в продаже появляется товар по нереально низкой цене, его можно зарезервировать,

2) время на резервирование товара ограничено (нужен часы обратного отсчёта) типа как на http://kingcoupon.ru/ (по смыслу сайт тоже похож)

3) количество товара ограничено

4) есть минимальные количество товара которое должно быть зарезервировано чтобы все смогли его оплатить и купить позже,

5) если по окончании времени, кол-во зарезервированного товара больше минимального значения, то всем кто зарезервировал товар высылается сообщение и они могу оплатить товар, заказать доставку или забрать товар в офисе

Подробнее : http://retail.bl.by/articles/130009.php

Таким образом НУЖНА СХЕМА: регистрация -> резерв товара -> звонок покупателю зарезервировавшему товар для проверки "серьёзности его намерений" -> подтверждение наличия товара на складе -> письмо пользователю с "разрешением" оплаты и доставки.

На первой стадии будет только самовывоз и доставка курьером с оплатой при доставке. Далее - добавление всевозможной удалённой оплаты.

ПЛЮС часы обратного отсчёта + рассылки + комментарии товара сразу с начала его "выхода на акцию".

Возможное CMS: ShpCMS, OpenCart, PrestaShop или предложенная Вами.

Для PrestaShop даже вроде есть такое готовый модуль: http://addons.prestashop.com/ru/pricing-promotion/2375-flash-sale-doorbuster.html

ПРОШУ написать примерную стоимость и сроки и предлагаемую CMS.

Дальнейшие уточнения - при общении: есть и Skype и телефон :)

ИЩУ постоянного сотрудничества с программистами по работе с интернет-магазинами от создания до поддержки.