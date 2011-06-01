Доработка сайта

Необходимо доработать сайт

Замечания

1) кнопка при авторизации изменить с "отправить" на "вход" или "войти"

2) В интерфейсе в режиме преподавателя, сделайте стиль как у студента (необходимо чтобы все слова ученик заменены на студент, а учитель на преподаватель в тексте дипломной работы, в конструкции сайта, базы и тд.

3) наполнить практическую часть по одному варианту из каждого типа задания, но вопросы по сложности должны быть уровня студента, а не 5ого класса школы

4) форум отличается по стилю

5) на 1 странице где происходит авторизация добавить надпись (в соответствии со стилем) Факультет технологии и предпринимательства новосибирский государственный педагогический университет (новосибирский государственный педагогический университет- это должно быть меньшим шрифтом (но полностью заглавными буквами), чем Факультет технологии и предпринимательства

Сам сайт

http://narod.ru/disk/14723993001/files.rar.html