Добренького вечера!

С сайта нужно скачать 3 файла с расширением php. Тоесть у меня должно быть 3 файла-блокнота со скриптами php(скачаными). Пишите цену и сроки.

Логина и пароля нет, так как если бы они были я уже давно скачал бы.