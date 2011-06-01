Требуется помощь по битриксу.

Здравствуйте!

Есть список задач по сайт-каталогу на основе систему bitrix, которые надо выполнить. Необходим опыт работы с этой системой и готовность работать внеурочно.Предпочтение отдается специалистам из Киева.

Заявки в проект и в скайп muzvcom

Спасибо!