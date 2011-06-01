Требуется помощь по битриксу.

Приветствую всех! Проблема заключается в следующем: Сайт лежал на движке DLE 8.3, но после перехода на DLE 9.2 появилась проблемка: Регистрация на сайте не проходит
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть список задач по сайт-каталогу на основе систему bitrix, которые надо выполнить. Необходим опыт работы с этой системой и готовность работать внеурочно.Предпочтение отдается специалистам из Киева.
Заявки в проект и в скайп muzvcom
Спасибо!
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