Малюсенькое приложение Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки121 просмотр
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Здравстувйте... Хочу, чтобы мой сайт открывался в приложении.

Вот пример http://vkontakte.ru/app2003877

Пишем цену и срок.

ICQ для связи: 70-80-57

13 лет назад
AgamiLait
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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