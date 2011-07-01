Аудиоплеер

Требуется исправить косяки на старом самописном движке (smarty). Код плохой, структура запутанная, но исправления в целом не глобальные. Нужен исполнитель, который готов просидеть целый день (2 июня) и все исправить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Задача для флешера.
Необходимо создать аудио-проигрыватель с заданным функционалом для сайта ПРИБОЙ (временный адрес http://priboy.aksys.com.ua/ ). Для решения задачи допускается использование бесплатных решений/исходников, главное при этом – 100% соответствие заданию, стилизация под заданный внешний вид и отсутствие каких-либо признаков бесплатного решения. (как, например, логотип на Uppod.ru ). Итак.
1. Плеер будет в двух вариантах – упрощенный (инлайновый, для встраивания на странице), и полный (для открытия в новом окне, с плейлистом).
2. Список аудиофайлов для плеера должен быть опцией, с возможностью задать/перезадать весь список и текущую запись инлайново и через JS. После окончания списка, проигрывание начинается заново с первой записи.
3. Пример для упрощенного плеера – http://dlux.com.ua/. ВНИМАНИЕ! При переходе по страницам проигрывание продолжается с того же места, на котором пользователь находился до ухода со страницы.
Регулятор громкости многопозиционный (т.е. может быть пол-деления громкости и т.д., см. примеры).
Кнопка OFF при нажатии останавливает проигрывание и меняется на ON. При нажатии ON, проигрывание начинается не с начала, а с остановленного места.
4. С полным плеером будет немного сложнее. Конечная цель – аналогия вот этого решения: http://www.mywaydance.com/. От вас требуется сам флеш-плеер вверху окна («резиновый»), с возможностью вгружать в него аудиофайлы из верстки, скриптом.
Плеер должен отображать описание mp3-файла либо имя файла (опция).
Все, что ниже самого проигрывателя – плейлист, логотип и т.д. это уже задача верстальщика. Ваша задача – сам флеш на черном фоне.
Ваши предложения оставляйте здесь. С избранным исполнителем связь будем держать через skype.
Срок выполнения задачи – до 08.06 включительно.
Спасибо за внимание, жду.
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