Аудиоплеер

Веб-программированиеЗавершен3 заявки264 просмотра
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Здравствуйте.

Задача для флешера.

Необходимо создать аудио-проигрыватель с заданным функционалом для сайта ПРИБОЙ (временный адрес http://priboy.aksys.com.ua/ ). Для решения задачи допускается использование бесплатных решений/исходников, главное при этом – 100% соответствие заданию, стилизация под заданный внешний вид и отсутствие каких-либо признаков бесплатного решения. (как, например, логотип на Uppod.ru ). Итак.

1. Плеер будет в двух вариантах – упрощенный (инлайновый, для встраивания на странице), и полный (для открытия в новом окне, с плейлистом).

2. Список аудиофайлов для плеера должен быть опцией, с возможностью задать/перезадать весь список и текущую запись инлайново и через JS. После окончания списка, проигрывание начинается заново с первой записи.

3. Пример для упрощенного плеера – http://dlux.com.ua/. ВНИМАНИЕ! При переходе по страницам проигрывание продолжается с того же места, на котором пользователь находился до ухода со страницы.

Регулятор громкости многопозиционный (т.е. может быть пол-деления громкости и т.д., см. примеры).

Кнопка OFF при нажатии останавливает проигрывание и меняется на ON. При нажатии ON, проигрывание начинается не с начала, а с остановленного места.

4. С полным плеером будет немного сложнее. Конечная цель – аналогия вот этого решения: http://www.mywaydance.com/. От вас требуется сам флеш-плеер вверху окна («резиновый»), с возможностью вгружать в него аудиофайлы из верстки, скриптом.

Плеер должен отображать описание mp3-файла либо имя файла (опция).

Все, что ниже самого проигрывателя – плейлист, логотип и т.д. это уже задача верстальщика. Ваша задача – сам флеш на черном фоне.

Ваши предложения оставляйте здесь. С избранным исполнителем связь будем держать через skype.

Срок выполнения задачи – до 08.06 включительно.

Спасибо за внимание, жду.

13 лет назад
aleksey_karpenko
Алексей 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mitien
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$150
3 дня
Несмотря на организационные запинки, сотрудничество получилось очень плодотворным и приятным. Мне понравилось, что Дмитрий: а) легко разобрался с поставленной задачей, без километровой переписки и тонны уточняющих вопросов; б) справился с задачей быстро (раньше поставленного срока) и профессионально, учтя в своей работе даже те моменты, которые не были досконально описаны в задании; в) обеспечил хорошую поддержку своей работы – решая мелкие проблемы, возникшие в процессе интеграции, и без дополнительной оплаты внося некоторые правки, которые были важны для меня как заказчика, но не указаны мной в задании. Спасибо, Митя. Я действительно очень доволен вашей работой, вы меня очень выручили.
Очень компетентный и хороший заказчик. Смог четко описать то, что нужно получить в результате и, что самое приятное, не мешал рабочему процессу. Все аспекты договоренности соблюдены точно и в срок. Я работой остался более чем доволен и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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