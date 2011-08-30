Создание флеш сайтов, игр, AIR приложний.
Professional skills:
Web Developing - Flash AS2, AS3, AIR, PHP, Javascript, HTML
2d design - Adobe Photoshop, Corel Draw
3d design – Alias Wavefront Maya, 3D Studio Max, Meta Creation Poser
Personal portfolio page:
http://weblancer.net/users/mitien/portfolio
ВАЖНО, чтобы не было дополнительных не нужных вопросов:
-- общение предпочительно через сервис.
-- дополнительные контакты - в профиле.
-- условия и ньюансы работы оговриваются до начала работ.
-- если какие либо аспекты сотрудничества не устраивают - я об этом говорю прямо и до начала сотрудничества. Соответственно сотрудничества не будет.
Схема работы:
- 50% предоплата.
- Работа.
- Оплата оставшейся части
- Передача файлов.
Если работа ведется на сервере заказчика - предоплата 100%
Изменения в проекте которых не было в тз и которые влекут за собой увеличение обьема работ - только после окончания работы и оцениваются отдельно.
Если в процессе работы - проект решили заморозить/отменить - предоплата не возвращается.
Цените пожалуйста, не только свое, но и мое время.
- Фотоальбомы759 просмотров
- ArtMagic991 просмотр
- Intro page725 просмотров
- Создание интро638 просмотров
- Arho827 просмотров
- Wordlinktranslation607 просмотров
- Сайт клуба Ibiza891 просмотр
- Портфолио вебстудии739 просмотров
- Аудио плеер426 просмотров
- Шапка 3д фото-слайдер для сайта757 просмотров
- Аудио плеер531 просмотр
- Created-diamonds455 просмотров