mitien

Дмитрий Усик mitien

 
39 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 дней назад
Создание Flash сайтов, игр, AIR приложний.

Создание флеш сайтов, игр, AIR приложний.

Professional skills:

Web Developing - Flash AS2, AS3, AIR, PHP, Javascript, HTML

2d design - Adobe Photoshop, Corel Draw

3d design – Alias Wavefront Maya, 3D Studio Max, Meta Creation Poser

Personal portfolio page:

http://weblancer.net/users/mitien/portfolio

ВАЖНО, чтобы не было дополнительных не нужных вопросов:

-- общение предпочительно через сервис.

-- дополнительные контакты - в профиле.

-- условия и ньюансы работы оговриваются до начала работ.

-- если какие либо аспекты сотрудничества не устраивают - я об этом говорю прямо и до начала сотрудничества. Соответственно сотрудничества не будет.

Схема работы:

- 50% предоплата.

- Работа.

- Оплата оставшейся части

- Передача файлов.

Если работа ведется на сервере заказчика - предоплата 100%

Изменения в проекте которых не было в тз и которые влекут за собой увеличение обьема работ - только после окончания работы и оцениваются отдельно.

Если в процессе работы - проект решили заморозить/отменить - предоплата не возвращается.

Цените пожалуйста, не только свое, но и мое время.

PHPJavascriptHTML
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Отзывы заказчиков
nialor
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Доделать сайт
Спасибо за профессионализм!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Приватно для mitien
Очень профессионально работает. На связи, делает качественно. Рекомендую!
Понравилось работать вместе. Не забивает мозг ерундой а настроен на результать. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую.
Ответный отзыв
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Надо сделать калькулятор на сайт
Второй раз работаю с Дмитрием и второй раз получаю качественно выполненную работу. Сделано всё, что я хотел.
Второй общий проект подтвердил все ниже сказанное - четкое задание, своевременная оплата, никаких проблем во время выполнения работы.
Ответный отзыв
olga_bel
41 годГермания
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Flash ActionScript, нужна помощь
Дмитрий качественно и быстро сделал работу. Спасибо, большое. Помог очень наглядно при возникших вопросах.
Сoтрудничеством остался очень доволен. Ольга адекватный и хороший заказчик. Кто знал что подобные листалки наберут моду?
Ответный отзыв
fastjob
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Нужен флеш-калькулятор на сайт
Дмитрий отлично всё сделал. Откликался на все мои просьбы. Сам предлагал как улучшить флеш. Работой очень доволен.
Хороший заказчик, грамотное задание, оплата вовремя и в полном обьему. Я остался очень доволен интренсым проектом. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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