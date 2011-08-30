Создание Flash сайтов, игр, AIR приложний.

Создание флеш сайтов, игр, AIR приложний.

Professional skills:

Web Developing - Flash AS2, AS3, AIR, PHP, Javascript, HTML

2d design - Adobe Photoshop, Corel Draw

3d design – Alias Wavefront Maya, 3D Studio Max, Meta Creation Poser

Personal portfolio page:

http://weblancer.net/users/mitien/portfolio

ВАЖНО, чтобы не было дополнительных не нужных вопросов:

-- общение предпочительно через сервис.

-- дополнительные контакты - в профиле.

-- условия и ньюансы работы оговриваются до начала работ.

-- если какие либо аспекты сотрудничества не устраивают - я об этом говорю прямо и до начала сотрудничества. Соответственно сотрудничества не будет.

Схема работы:

- 50% предоплата.

- Работа.

- Оплата оставшейся части

- Передача файлов.

Если работа ведется на сервере заказчика - предоплата 100%

Изменения в проекте которых не было в тз и которые влекут за собой увеличение обьема работ - только после окончания работы и оцениваются отдельно.

Если в процессе работы - проект решили заморозить/отменить - предоплата не возвращается.

Цените пожалуйста, не только свое, но и мое время.