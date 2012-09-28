Приватно для mitien

При открытии сайта в IE не корректно отображается верхнее меню, текст на главной в укр.версии имеет совсем другой стиль, чем в рус. версии, во вкладке оплата и доставка http://luxopt.com.ua/auxpage_oplata-i-dostavka/ в IE происходит сдвиг дизайна, и ...