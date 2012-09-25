Webasyst подправить под IE и др. + стили текста

При открытии сайта в IE не корректно отображается верхнее меню, текст на главной в укр.версии имеет совсем другой стиль, чем в рус. версии, во вкладке оплата и доставка http://luxopt.com.ua/auxpage_oplata-i-dostavka/ в IE происходит сдвиг дизайна, и нужно сделать, чтобы все тексты, описания товаров и категорий, добавляемые на сайт были в одном стиле(сам стиль расскажу при общении с исполнителем). Сайт luxopt.com.ua

В опере 10 - тоже верхнее меню не правильно отображается.

В IE старых версий до 6 показывает ошибку, скрин прилагается, может в это как-то поможет.