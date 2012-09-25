Игнорирование flash для неподдерживающих его

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Сделать скрипт-проверку браузера на предмет поддержки flash. Подробности в переписке. $15

13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров