Уважаемые господа! Ищу профессионала/ов, программиста/ов. Интересует создание пародии сайта runetki.com. Полный функционал. Ваши цена и сроки. Можете предложить другие скрипты для видеочата. Жду ...
Нужен граббер для сбора объявлений по автомобилям
Нужен грабер по сбору частных объявлений по продаже автомобилей, яндекс авто, avito.ru где возможно и, что посоветуете.
если есть вопросы пишите в скайп brndcrte
Заявки фрилансеров
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