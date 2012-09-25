Требования к кандидату Отличное знание Python и Django Опыт рыботы с PHP Хорошее знание DHTML/CSS/Javascript ...
Многофункциональный видеочат
Уважаемые господа!
Ищу профессионала/ов, программиста/ов.
Интересует создание пародии сайта runetki.com. Полный функционал.
Ваши цена и сроки.
Можете предложить другие скрипты для видеочата.
Жду реальных предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен толковый и не сильно загруженный пхп программист в команду. Нужно уметь разбирается в чужом коде и уметь его модифицировать под нужды клиента. нужно знать несколько систем управлений. Зарплата от 5$ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать функционал сайта: - поиск нового скрипта экспорта блока контента страницы в doc и pdf и его настройка, добавление в скачиваемую страницу контента с другого инфоблока (или основательное допиливание существуюшего скрипта экспорта) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: есть сайт на MODx evo. Он оброс большим количеством документов, за счет чего возникли проблемы с производительностью. Требуется: 1. Оптимизировать систему кэширования (или др. методом) ускорить работу сайта. 2. Сделать быстрый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Я прописала команды для редиректа 301 в своем web.config файле. Всё вроде работает. Единственный редирект, который не получается это: http://www.odessaspace.com ----> http://www.odessapartments.com/odessaaptscatalog.aspx Нужна помощь. Редиректы были созданы, чтобы не ...Завершен13 лет назад
1. Поменять кнопки Купон на скидку, заявка на участок, вопрос ответ на форму "Записаться на просмотр" ( я скопировал чужую как образец. смотрите скриншот). Надо адаптировать под наши цвета и шрифты. Необходимо ...Завершен13 лет назад
На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие: 1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте. 2. Модуль с курсом валют отредактировать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать рейтинг такой как здесь http://www.forex-broker- rating.com чтоб он был модерируемый. Можна сделать в форме модуля дополнения к любому движку CMS(дле, джумлы, вордпрес) ...Завершен13 лет назад
- $1000
Интересует разработка видеочата, на любом медия сервере. Аналог: videochatru.com Клиентская часть + серверная часть. Дополнительная информация кандидату.Закрыт13 лет назад
Установить сверстанные макеты html на cms сделать готовыи работаюший сайт функционал к работе с сайтом предлогайте ваши варианты цмсок давайте доступ к админкам от вас жду сроки и бюджетЗакрыт13 лет назад