Видеочат

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Интересует разработка видеочата, на любом медия сервере.

Аналог: videochatru.com

Клиентская часть + серверная часть.

Дополнительная информация кандидату.

13 лет назад
Prosergei
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vvoldemar
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$750
15 дней

Заявки фрилансеров

vvoldemar
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад