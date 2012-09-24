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Видеочат
Интересует разработка видеочата, на любом медия сервере.
Аналог: videochatru.com
Клиентская часть + серверная часть.
Дополнительная информация кандидату.
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