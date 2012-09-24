Нужен программист РНР умеющий работать с Magento Работа на постоянной основе в Киеве, полный рабочий день. Поддержка и развитие проекта на Magento. Удаленная работа обговаривается. Работа в команде.
Функция для virtuemart
Здравствуйте.
Требуется сделать функция для virtuemart на подобие функции "дополнительные свойства товара".
Требования: знание virtuemart.
Подробное описание заданию будет в ТЗ для желающих.
joomla 1.5, virtuemart 1.1.9
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