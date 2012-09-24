Функция для virtuemart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Здравствуйте.

Требуется сделать функция для virtuemart на подобие функции "дополнительные свойства товара".

Требования: знание virtuemart.

Подробное описание заданию будет в ТЗ для желающих.

joomla 1.5, virtuemart 1.1.9

Joomla
13 лет назад
baloon-r
Илья 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров