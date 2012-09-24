Переписать JS-код с SWFObject 1 на SWFObject 2

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Есть код, выводящий Flash-объект посредством старой версии SWFObject. Необходимо переписать его под SWFObject 2.2.

JavaScript
13 лет назад
cmedia-online
Андрей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitrySamoylenko
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

DmitrySamoylenko
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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