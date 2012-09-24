Доброго времени!!! На сайте есть схема http://ostrovkarelia.ru/map , схема участков, аренда, продажа участков в Карелии. ГенПлан. Нужно залить на схеме проданные участки красным, забронированные желтым, и обозначить условные обозначения, лесополосу, дороги. площадки ...
Требуется программист, срочно
Требуется ответственный программист для реализации объемного проекта, на длительное сотрудничество!
Требования:
- знание php, mySQL
- работа на популярном фреймворке (Framework)
- готовность приступить к проекту сразу после изучения ТЗ!
- опыт
При успешной реализации данного проекта – постоянное сотрудничество с нашей компанией, постоянные заказы для Вас, рекомендации Вас как хорошего специалиста.
Внимание! Оплата может производиться за каждую написанную часть проекта!
Контакты:
Скайп: mishel12300 – обсуждение поекта, разбор ТЗ, условия работы
Если mishel12300 нет в сети, пишите сюда: dipstart2010.
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