Требуется программист, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Требуется ответственный программист для реализации объемного проекта, на длительное сотрудничество!

Требования:

- знание php, mySQL

- работа на популярном фреймворке (Framework)

- готовность приступить к проекту сразу после изучения ТЗ!

- опыт

При успешной реализации данного проекта – постоянное сотрудничество с нашей компанией, постоянные заказы для Вас, рекомендации Вас как хорошего специалиста.

Внимание! Оплата может производиться за каждую написанную часть проекта!

Контакты:

Скайп: mishel12300 – обсуждение поекта, разбор ТЗ, условия работы

Если mishel12300 нет в сети, пишите сюда: dipstart2010.

MySQLPHP
13 лет назад
manedger
Иван 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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