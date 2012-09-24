Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...
Верстка/натяжка Smarty-шаблонов
Нужно ответственный программист который работает с Smarty-шаблонами. Со своей стороны ГАРАНТИРУЮ постоянный заказы. Прошу кидать примеры работ со Smarty-шаблонами. Я ищу работника не на одиночный заказ а на долгое сотрудничество.
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