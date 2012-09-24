Верстка/натяжка Smarty-шаблонов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Нужно ответственный программист который работает с Smarty-шаблонами. Со своей стороны ГАРАНТИРУЮ постоянный заказы. Прошу кидать примеры работ со Smarty-шаблонами. Я ищу работника не на одиночный заказ а на долгое сотрудничество.

13 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

webfl
Олег 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад