Подключить оплату картами Привата в ShopScript

Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...