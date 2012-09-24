Раньше, когда в разделе Каталог продукции (http://denis0.valuehost.ru/shop_content.php?coID=14) мы нажимали на какой-либо из разделов то открывалась страница с ссылками на подразделы. А сейчас открывается только один из подразделов. Надо скорректировать, чтобы открывалась страница ...
Подключить оплату картами Привата в ShopScript
Здравствуйте.
Интернет-магазин на шопСкрипт.
Нужно подключить онлайн-оплату на карту приватбанка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо вывести ссылку на дополнительную страницу где будут публикации (статьи). Скрипт создания новостей (публикаций) уже есть. Необходимо создать страницу (на которую будет заходить посетитель с главной страницы) с публикациями и выглядела она следующим образом: ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Мы создаем уникальный проект и ты можешь принять в нем участие! Сервис умных покупок top10.ru объявляет о наборе группы программистов на платформе 1С-Битрикс для развития и поддержки проекта. Ты нам подходишь, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, нужна простая установка форума к ДЛЕ КМС, не обьязательно их связывать в одну БД. Просто главное в таком же шаблоне что бы не выбивалась из сайта. Сразу писать асю для контактов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно устранить ошибки в корзине сайта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
php script для автоперевода с одного webmoney WMR на другой webmoney WMR на сервере. Перевод без подтвержденияЗакрыт13 лет назад
Нужно немного доработать virtuemart 2Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дано: магазин, работающий на Tienda (Joomla), Версия: 0.8.0. Надо: доделать оформление заказа (все шаги после корзины). Сейчас есть только подключенный модуль робокассы. ----------- Формы и методы оплаты: - наличные курьеру ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Ищется опытный удаленный Yii-разработчик для участия в небольшой команде на e-commerce проекте. Он создавался с нуля полгода. Требуется дорабатывать бэкенд и фронтенд для средних размеров Интернет-магазина (10К посетителей в день) - написание различных парсеров, утилит, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Создать е-mail подписку на сайте (каталоге) с новых публикаций сайта и поступающих новых статьях и объявлениях (заголовок и первый абзац или можно целиком). Важно чтобы данное письмо приходило с каталога раз за 3 дня ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад