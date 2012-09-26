Разработать скрипт рассылки писем

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки127 просмотров

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13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$13
1 день
Евгений сразу к работе подошел ответственно. Постоянно был на связи. Мелочи дорабатывались молниеносно. Работать с Евгением одно удовольствие. Рекомендую как опытного специалиста.
Адекватный заказчик, знает чего хочет и может толково и доходчиво объяснить.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад

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