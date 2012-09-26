Разработать скрипт рассылки писем

Создать е-mail подписку на сайте (каталоге) с новых публикаций сайта и поступающих новых статьях и объявлениях (заголовок и первый абзац или можно целиком). Важно чтобы данное письмо приходило с каталога раз за 3 дня с поступившими за это время: Новые статьи (опубликованные пользователями), Новые объявления (опубликованные пользователями) и Публикации опубликованные Каталогом со ссылками перехода на сайт.