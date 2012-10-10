Просьба студиям и людям "возьмусь за все" не беспокоить. Планируется средний проект, как по сложности, так и по оплате. Нужен человек, который сможет сам написать движок под задачи и ...
PHP-программист удаленно
В команду требуется опытный PHP разработчик. Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр.
Требования к кандидатам:
- Опыт разработки от 3х лет
- Хорошее знание PHP + MySQL
- Javascript (Jquery, Ajax)
- CSS + HTML
Большими плюсами будут:
- Знание CakePHP
- Работа с git
- Опыт работы с онлайновыми системами управления проектами
- Аккуратность и следование стандартам в оформлении кода
Только полная занятость. Возраст желательно от 24. Наличие стабильного онлайна. Обязателен устный скайп. Работа удаленная. Резюме высылать на [email protected]
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