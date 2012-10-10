PHP-программист удаленно

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок254 просмотра

В команду требуется опытный PHP разработчик. Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр.

Требования к кандидатам:

- Опыт разработки от 3х лет

- Хорошее знание PHP + MySQL

- Javascript (Jquery, Ajax)

- CSS + HTML

Большими плюсами будут:

- Знание CakePHP

- Работа с git

- Опыт работы с онлайновыми системами управления проектами

- Аккуратность и следование стандартам в оформлении кода

Только полная занятость. Возраст желательно от 24. Наличие стабильного онлайна. Обязателен устный скайп. Работа удаленная. Резюме высылать на [email protected]

AJAXCSSGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
13 лет назад
flakyspark
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров