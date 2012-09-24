Просьба студиям и людям "возьмусь за все" не беспокоить.

Планируется средний проект, как по сложности, так и по оплате.

Нужен человек, который сможет сам написать движок под задачи и НЕ использовать cms.

Что делаем? Создаем сайт спортивной тематики, от и до. От меня задачи - от вас их решение и сроки.

Не можете соблюдать сроки - лучше не пишите.

Работы будет много. Все по началу только через безопасную сделку, либо по факту.

Подробности расскажу кандидатам

Требования: php, mysql, jquery. Наличие опыта минимум 3 лет разработки на них, также наличие готовых проектов с отзывами ваших прошлых заказчиков. Если хоть чего то нет, то не пишите, не отвечу.

Спасибо за внимание, Ждем именно Вас в нашу команду.