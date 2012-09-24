Доброго времени суток! Имеется сайт на flash cms(MOTO CMS), необходимо прикрутить такой же конструктор свадеб, как и на этом сайте weddingdesigner.sandals. com , с возможностью последующего самостоятельного заполнения. Срок до ...
Написать движок под задачи
Просьба студиям и людям "возьмусь за все" не беспокоить.
Планируется средний проект, как по сложности, так и по оплате.
Нужен человек, который сможет сам написать движок под задачи и НЕ использовать cms.
Что делаем? Создаем сайт спортивной тематики, от и до. От меня задачи - от вас их решение и сроки.
Не можете соблюдать сроки - лучше не пишите.
Работы будет много. Все по началу только через безопасную сделку, либо по факту.
Подробности расскажу кандидатам
Требования: php, mysql, jquery. Наличие опыта минимум 3 лет разработки на них, также наличие готовых проектов с отзывами ваших прошлых заказчиков. Если хоть чего то нет, то не пишите, не отвечу.
Спасибо за внимание, Ждем именно Вас в нашу команду.
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