Написать движок под задачи

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Просьба студиям и людям "возьмусь за все" не беспокоить.

Планируется средний проект, как по сложности, так и по оплате.

Нужен человек, который сможет сам написать движок под задачи и НЕ использовать cms.

Что делаем? Создаем сайт спортивной тематики, от и до. От меня задачи - от вас их решение и сроки.

Не можете соблюдать сроки - лучше не пишите.

Работы будет много. Все по началу только через безопасную сделку, либо по факту.

Подробности расскажу кандидатам

Требования: php, mysql, jquery. Наличие опыта минимум 3 лет разработки на них, также наличие готовых проектов с отзывами ваших прошлых заказчиков. Если хоть чего то нет, то не пишите, не отвечу.

Спасибо за внимание, Ждем именно Вас в нашу команду.

jQueryMySQLPHP
13 лет назад
Tr1aL
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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