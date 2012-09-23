Слайдер для интернет-магазина

Здравствуйте! Нужно найти подходящий слайдер и помочь с установкой на сайт (консультация).

Устанавливать буду сам, от вас требуется только подсказать какую часть кода нужно вставлять.

Вот примерно как должен выглядеть внешний вид той части, где будут демонстрироваться обычные картинки: (приложение1)

Также важно, чтобы слайдер позволял интегрировать видео, примерно как здесь: (приложение2)

Есть на примете уже готовое решение, но я не могу самостоятельно справиться с интеграцией в сайт.

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