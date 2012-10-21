Доработка сайта на Битрикс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки164 просмотра

Требуется сделать расширенный поиск + свойства товаров.

+ установить готовые битрикс решения, типо летающая корзина, товар дня и тп.

Проект срочный, работу нужно будет выполнять ночью.

13 лет назад
d01cevita
Татьяна 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
13 лет назад
$110
3 дня
Евгений показал себя как очень ответсвенный и исполнительный работник. Большое ему спасибо! Буду обращаться еще!
Отличный заказчик. Рекомендую. Все четко и по делу. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

Evgeniy-05
Певцов 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
13 лет назад