Сделать кнопку "задать вопрос"

Необходимо разработать приложение для Facebook, суть его заключается в том, чтобы собрать имейлы (доступные из аккаунта фейсбука) тех, кто будет им пользоваться. Само приложение будет представлять из себя анкетирование/тест, со списком вопросов, ответив на которые ...