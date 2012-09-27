Сделать кнопку "задать вопрос"

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Завершен3 заявки118 просмотров

Нужно Сделать кнопку: "Задать вопрос" там где фото, и защитить фото от скачиваний сайт granit.dn.ua

13 лет назад
cmamonov
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Все сделал отлично рекомендую.

Заявки фрилансеров

WebKatana
Педченко 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-2)
13 лет назад