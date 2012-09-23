Нужен проект на самописном движке.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок153 просмотра

Нужен проект на самописном движке, подробности в личку.

Обязательное условие: на веблансере больше года, с положительными и без отрицательных отзывов !!!

Так же с примерами работ на самописе !!!

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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