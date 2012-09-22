В готовом скрипте необходимо сделать перенос текста , если он не умещается в границах изображения.
Доработка OpenCart
Требуется доработать бонусную систему в OpenCart
Прикрепить к аккаунту OpenCart бонусную карту. Карта физическая, раздается клиентам. Имеет индивидуальный номер.
Номер карты прописывается Супер администратором вручную через админку.
Клиент через личный кабинет в разделе бонусов, должен видеть ее номер. Также клиент должен видеть, какой уровень бонусной системы у него на данный момент и сколько осталось до следующего уровня.
Бонусная система должна быть 8 уровневая (настраивается через админку). Повышение уровня происходит после того, как через карту проходит 6000 рублей (настраивается через админку).
Начисление бонусов должно происходить автоматически после каждой покупки сделанной клиентом, самостоятельно через сайт или менеджером через админку.
Списание бонусов также должно быть автоматическим, после каждой покупки сделанной клиентом, самостоятельно через сайт или менеджером через админку.
Каждый уровень равняется определенному % скидки. Клиент вместо того чтобы получить скидку, получает бонусы и уже их обменивает на товар, сделав заказ через сайт или на торговой точке.
Нужно это сделать через VQMod для OpenCart чтобы модуль не мешал будущим обновлениям самого OpenCart
Цены и сроки жду от вас. Выслушаю конструктивное предложение по улучшению системы моей. Выбранный мной исполнитель, гарантированно получит последующие заказы на доработку системы.
Как всегда ценится качество и небольшая цена. Разводить на бабло меня не нужно =)
Выбранный исполнитель
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