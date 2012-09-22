Доработка системы поиска квартир без посредников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

Требуется программист с уверенными практическими знаниями PHP5, Zend Framework, JQuery UI для постоянного сотрудничества по доработке сервиса http://www.ayur.com.ua

Работы касаются как back-end так и front-end программирования.

Выбранному кандидату будет предоставлено развернутое ТЗ.

Оплата почасовая.

Регион проживания кандидата: Украина, Киев.

jQueryPHP
13 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров