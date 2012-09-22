Доработка системы поиска квартир без посредников

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Есть сайт на joomla. Нужно допереводить непереведенные моменты на сайте (англ-чешский) Мы предоставим список и перевод, нужно просто в соответствующих файлах поменять. Модуль доставки надо либо найти другой ...