Карта сайта на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок155 просмотров

Нужно сделать карту сайта на джумле.Точнее, чтоб она работала и не выдавала 502 ошибку.

Joomla
13 лет назад
vorchun66
Андрей 
59 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Юрий, действительно, профессионал своего дела. Сделал очень быстро, грамотно. Рекомендую.
Оплата за работу поступила моментально.

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IT-Vbg
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад