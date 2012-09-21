Публикация сообщений и новостей в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка132 просмотра

Требуется разработка программы для постинга сообщений, новостей в социльные группы (вконтакте, твитер, файсбук, моймир) и в новости на сайте

13 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров