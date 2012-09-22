есть сайт: d1350.com/magento/ на нем необходимо доработать: 1) поиск чтобы он одинаково искал выражение 33-2380 по выражениям 332380 список "разделителей": " " пробел,"-",".","," те нужно делать при ...
Исправить ошибку в чужом коде
Требуется исправить ошибку в чужом коде на сайте gudklimat.ru в отзывах на страницах товаров. Сейчас невозможно оставить отзыв в любом браузере.
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