Исправить ошибку в чужом коде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Требуется исправить ошибку в чужом коде на сайте gudklimat.ru в отзывах на страницах товаров. Сейчас невозможно оставить отзыв в любом браузере.

13 лет назад
gud-klimat
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Быстро и эффективно! Не пожалеете!

Заявки фрилансеров

JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов
13 лет назад