Допилить модуль к Joomla

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть более-менее работающий модуль.

Нужно кое-что в нём подправить.

Модуль выводит пару списков. Есть пару кнопок, при нажатии которых кое-что добавляется/удаляется из базы.

При успешном выполнении работы возможно дальнейшее сотрудничество.

Joomla
13 лет назад
Aeliot
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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